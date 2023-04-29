أصدرت محكمة بالقاهرة اليوم السبت، حكما بالسجن المؤبد -مدى الحياة- على المذيع الإخواني معتز مطر و4 آخرين في قضية تولي قيادة جماعة إرهابية، بهدف إحداث قلاقل وعمليات تخريب في مصر.

وحكمت المحكمة على المتهم الرابع وغيابيا لباقي المتهمين، وهم معتز محمد مطر (هارب)، وأسامة كمال الدين سنجاب (هارب)، ومحمد أحمد عبد الحميد (هارب)، وطارق محمود (هارب)، ومحمد علي عبد الخالق (مسجون).

ويواجه المتهمون تهما بقيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة، والتخطيط لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة لجماعة الإخوان، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.