أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إجلاء 40 روسيا من السودان إلى المملكة، وفق الشرق للأخبار.

جاء ذلك ضمن جهود المملكة في المساهمة في إجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان؛ وسط إشادات دولية متتالية من قادة العالم بتلك الجهود التي قدمت أرقى إجراءات التعامل الإنساني مع الأزمات.

يجدر الإشارة إلى أن المملكة تواصل عمليات إجلاء نوعية عالية الدقة بتوقيتات زمنية قياسية لمد يد العون لرعايا الدول الصديقة والشقيقة في أثناء مباشرة تلك الجهود في السودان عقب الأحداث الأخيرة.