تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫17363 مقابل الريال الواحد 0٫23961
الدولار:3٫75074 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02136 مقابل الريال الواحد 0٫97909
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74686
دينار أردني:5٫28726 مقابل الريال الواحد 0٫18914
دينار كويتي:12٫35805 مقابل الريال الواحد 0٫08172
دينار بحريني: 10٫09147 مقابل الريال الواحد 0٫09919
الريال القطري:1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074
الدرهم المغربي: 0٫37908 مقابل الريال الواحد 2٫64049
الجنيه المصري:0٫12258 مقابل الريال الواحد 8٫15808
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