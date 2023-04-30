تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫17363 مقابل الريال الواحد 0٫23961

الدولار:3٫75074 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي: 1٫02136 مقابل الريال الواحد 0٫97909

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74686

دينار أردني:5٫28726 مقابل الريال الواحد 0٫18914

دينار كويتي:12٫35805 مقابل الريال الواحد 0٫08172

دينار بحريني: 10٫09147 مقابل الريال الواحد 0٫09919

الريال القطري:1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074

الدرهم المغربي: 0٫37908 مقابل الريال الواحد 2٫64049

الجنيه المصري:0٫12258 مقابل الريال الواحد 8٫15808