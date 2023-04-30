كشف بنك التنمية الاجتماعية عن بدء التقديم في برنامج (مستقبل التنمية 2023م) والذي يُعد أحد أهم البرامج النوعية لتطوير مهارات حديثي التخرج لدعم التنمية المهنية للكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل للمواهب الشابة تساعدهم على الازدهار مهنيًا.

وأوضح البنك أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– برنامج مستقبل التنمية.

وأفاد البنك بأن المسارات والتخصصات المطلوبة كالتالي:

1- مسار التمويل الائتمان:

– الأعمال.

– المحاسبة.

– المالية.

– الإدارة.

– الاقتصاد.

– الرياضيات.

– الإحصاء.

2- مسار التقنية البنكية:

– تقنية المعلومات.

– نظم المعلومات.

– هندسة الحاسب.

– علم الحاسوب.

– هندسة البرمجيات.

– الأمن السيبراني.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر بوابة التوظيف من خلال الموقع .