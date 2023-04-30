كشفت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والدمام، والهفوف.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة: مراقب شبكات/ تحسين، مراقب شبكات/ خرسانات.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 27 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مجموعة الراشد