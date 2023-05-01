كشفت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف صيدلية، طبيب نائب أول أمراض الجهاز الهضمي.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 30 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يونيو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف