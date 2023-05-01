أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني أن فصل الصيف يبدأ وفقًا لعلم الأرصاد الجوية يوم الخميس 12 ذي القعدة 1444هـ، وهو ما يوافق الأول من شهر يونيو.

وقال “الحصيني “في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أن فصل الصيف يبدأ، فعليا يوم الأربعاء 18 ذي القعدة 1444هـ، ويوافق 7 يونيو بظهور أول أنواء الصيف عند العرب.”

وأضاف:” أن الصيف فلكيًا يبدأ بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان يوم الأربعاء 3 ذي الحجة 1444هـ هـ الموافق 21 يونيو “حسب تقويم أم القرى”.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي قبل دخول فصل الصيف.