تختلف حصص الفاكهه المجففة الصحية مقارنة مع الطازجة وذلك لاحتوائها على تركيز أعلى من السكر.

وتتميز الفاكهة عن الحلوى بالألياف، والسكر الطبيعي، لذلك لا ترفع سريعًا نسبة السكر في الدم، خاصة مع الالتزام بالحصة الصحية.

وتعد الحصة النموذجية هي قطعة صغيرة واحدة، أو حوالي نصف كوب فاكهة طازجة كاملة، تحتوي على حوالي 15 غراماً من الكربوهيدرات، بينما الفاكهة المجفّفة فإن ملعقتين كبيرتين من الزبيب أو التين أو التمر توفران 15 غراماً من الكربوهيدرات.

ويجب على مريض السكري الانتباه إلى أن الحد الصحي يعني أن يكون إجمالي غرامات الكربوهيدرات للوجبة بين 45 و60 غراماً، أو حسب توصيات طبيبة.