تشهد سماء المملكة في منتصف شهر شوال، الموافق مساء الجمعة المقبل، خسوفاً للقمر من نوع “خسوف شبه الظل”.

ويعد ذلك أحد أنواع الخسوف القمري التي لا يسقط خلالها على القمر ظل الأرض بل ينحجب جزء من ضوء الشمس عن سطح القمر، وفيه تكون إضاءة القمر أقل بـ10% من المعتاد.

وأوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم هندي، أن خسوف شبه الظل يستغرق 4 ساعات و17 دقيقة، بحسب “العربية.نت”.

ولفت إلى أن الخسوف سيبدأ في تمام الساعة 6:14 عصر الجمعة ويصل ذروته الساعة 8:24 مساءً وينتهي في الساعة 10:31 ليلاً.