بعث لاعب الاتحاد، زكريا هوساوي، رسالة اعتذار إلى جماهير ناديه بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإيقافه 6 مباريات مما يعني انتهاء موسمه مع الفريق.

وقال زكريا هوساوي:”إلى إدارة نادي الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وزملائي اللاعبين الأعزاء، إلى المدرج الوفي والعظيم.. مدرج الذهب”.

وتابع: “أتقدم بشديد الاعتذار على ما بدر مني خلال مواجهة الشباب الأخيرة واعترف أنه غير مقبول وأعدكم بعدم تكرار ذلك مستقبلًا وأنه درس سأتعلم منه”.

الجدير بالذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق، قررت إيقاف زكريا هوساوي 6 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.