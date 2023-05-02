شاركت ‫الجامعة الإسلامية، في المعرض العالمي للتعليم العالي “‫جدكس‬”، المقام في مسقط بسلطنة عمان، خلال الفترة من ٣٠ أبريل إلى ٢ مايو ٢٠٢٣م.

وزار جناح الجامعة معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العماني الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقي، تعرفت خلالها على نبذة موجزة عن ‫الجامعة الإسلامية منذ تأسيسها، وأبرز إنجازاتها وجهودها العالمية في خدمة العالم الإسلامي، والتي قدمها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور نبيل بن حسين الحارثي.

كما زار الملحق الثقافي السعودي بسلطنة عمان يحيى بن سعيد آل داود جناح ‫الجامعة، وكان في استقباله وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.