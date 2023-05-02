استبعدت لجنة توثيق تاريخ كرة القدم السعودية صاحب السمو الأمير الوليد بن بدر، وعيد الجهني.

وجاء الاستبعاد بعد حصولهما على أقل الأصوات، فيما تم اختيار 11 ممثلا لفريق العمل من أصل 13 مرشحا، وفقا لـ”الرياضية”.

وأسفرت نتائج التصويت على اختيار المرشحين وهم إبراهيم اليحيى، وإبراهيم كنداسة، ورشيد الرشيد ، وعبدالإله النجيمي، وعمرو، وسراج فقيه، وغالي الشمري، وفالح السمحان، وفرحان الجارالله، ومتعب العبدالهادي، ومحمد غزالي اليماني، وناصر الفهيد.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن في يناير الماضي إطلاق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتحت إشراف الجمعية العمومية.