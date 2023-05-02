المعتقل الفلسطيني والمتحدث باسم الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، الذي أصبح رمزا للمقاومة الفلسطينية لسياسات الاعتقال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بعد 87 يوما من الإضراب عن الطعام.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية وفاة عدنان عن عمر يناهز الـ45 عاما، فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني مقتل عدنان، قائلة إن “الاحتلال الإسرائيلي اغتال الشيخ خضر عدنان”، على حد وصفها.

وذكر بيان مصلحة السجون الإسرائيلية أن عدنان كان مضربًا عن الطعام منذ اعتقاله في 5 فبراير، وأثناء احتجازه رفض إجراء فحوصات طبية، وقد وُجد عدنان ميتا في زنزانته الثلاثاء.