أوضح المحامي نايف المرشدي الحالات التي لا يُعاقب الشخص المدمن ولا يدخل السجن.

وقال المرشدي، إنه في حال تقدم الشخص “المدمن” بالبلاغ بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته، تقدموا ببلاغ عن الجريمة يُعفى من العقوبة الجنائية ويتم التعامل بسرية.

وأضاف: “تتم معالجة الشخص ويصبح شخص نافع في المجتمع، حيث سيتم التعامل معه علاجيا وليس عقابيا، فلدينا مصحات متخصصة لعلاج المدمنين وتأهيلهم”.