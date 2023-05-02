عبرت طفلة سودانية عن سعادتها لوصولها إلى المملكة،اليوم الثلاثاء، ضمن عمليات الإجلاء من السودان إلى جدة.
وقدمت الطفلة الشكر والعرفان للقيادة السعودية، قائلة: “شكرًا لمساعدتكم، وإننا نيجي هنا لبلدكم الجميلة ما شاء الله، وتبارك الله”.
وأضافت: “كان شرف منكم وحاجة حلوة وجميلة، ليريد عليها المذيع: واحنا كسعوديين مبسوطين بمجيتكم عندنا”.
ووصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى مدينة جدة 14 مواطنًا، و206 أشخاص من جنسيات الدول التالية: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن.
فيديو | طفلة سودانية تعبر عن شكرها للمملكة لحظة وصولها جدة قادمة من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/AQHhuZ8ZYY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 2, 2023
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