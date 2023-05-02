عبرت طفلة سودانية عن سعادتها لوصولها إلى المملكة،اليوم الثلاثاء، ضمن عمليات الإجلاء من السودان إلى جدة.

وقدمت الطفلة الشكر والعرفان للقيادة السعودية، قائلة: “شكرًا لمساعدتكم، وإننا نيجي هنا لبلدكم الجميلة ما شاء الله، وتبارك الله”.

وأضافت: “كان شرف منكم وحاجة حلوة وجميلة، ليريد عليها المذيع: واحنا كسعوديين مبسوطين بمجيتكم عندنا”.

ووصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى مدينة جدة 14 مواطنًا، و206 أشخاص من جنسيات الدول التالية: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن.