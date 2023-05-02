تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للكاتب عبد الرحمن المرشد يدعو فيه إلى تقاعد المعلمين والمعلمات في سن الـ 55 عاماً، وذلك لعدم وجود جديد يقدمونه، ولفتح المجال لدماء جديدة تجيد استخدام وسائل التعليم الحديث.

وقال “المرشد” في مقطع فيديو متداول : “عندما يبلغ المعلم أو المعلمة سن 55 عاماً، يكون قد قضى في التدريس أكثر من 30 سنة، وبعد هذا لن يكون لديه جديد ليقدمه لأبناءنا وبناتنا، لذا فإنه ينبغي التقاعد بعد هذا السن”.

وتابع : “لدينا جيل جديد لديه اطلاع أكبر بالوسائل التعليمية الحديثة، كما أن الوسائل التعليمية تتطور باستمرار”.

وأضاف : ” كما أن المعلمين والمعلمات الكبار في السن ليس لديهم دوافع، ويحتاجون إلى دورات ليكون عندهم إطلاع وخبرة بتلك الوسائل”.

وواصل أن “بقاء المعلم أو المعلمة حتى يكمل سن التقاعد النظامي (60 عاماً)، يعتبر مجازفة لا تعطي النتيجة التي نريد للدارسين” على حد قوله.