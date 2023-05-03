طور باحثون في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” ومستشفى التخصصي ينجحون أجهزة استشعار حيوية جديدة.

وذكر طالب بكاوست، عبدالإله صالح، إن الجهاز يٌمكن المريض من المتابعة الشخصية للتغيرات الحيوية لجسمه، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن الجهاز يمكن أن يستشعر بعض الأمراض مثل الزهايمر، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة قيد الاختبارات وبعدها سيتم إخضاعها للتجارب السريرية.