وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة للرياضيين ومستهلكي منتجات الأغذية التكميلية، لضمان استخدامها بشكل صحي وآمن.

وأكدت الهيئة أنه يجب قراءة البطاقة الغذائية لمنتجات الأغذية التكميلية قبل استخدامها؛ فهي تساعد على الاستخدام بالشكل الصحيح وبالكمية المناسبة.

وأشارت إلى أن استهلاك الوجبات الصحية الملائمة للاحتياج اليومي من الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية؛ يُغني الرياضيين عن الحاجة لاستهلاك الأغذية التكميلية.

وأوضحت أنه يُفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل استهلاك تلك المكملات، خصوصاً في حالات المرض أو عند أخذ بعض الأدوية أو في الحمل أو الرضاعة، فضلاً عن مراجعة الطبيب في حالة ظهور أي أعراض جانبية.