جددت السلطات المصرية حبس زوج المذيعة أميرة شنب 45 يومًا؛ في واقعة عقر الكلب لجاره وإصابته إصابات بالغة أدت إلى وفاته.

وتفصيلاً، قامت السلطات بحبس زوج المذيعة أميرة شنب على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن اتهامه بالتسبب خطأ في إصابة جاره بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم، ما أدى إلى عن عقر الكلب للمجني عليه، ودخوله في غيبوبة تامة، حتى وفاته.

يُذكر أن جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق عرض القضية على محكمة الاستئناف، لتحديد موعد أولى جلسات محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب.