كشف الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية لصناعة الورق يسري البشري سبب تصويت الجمعية العادية لرفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس السابقين.

وقال البشري :” الملف تم إحالته للمستشار القانوني للشركة وبعد دراسته بتأني تقرر رفع دعوى مسئولية تأسيسا على قرارات النيابة الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وصدور قرارات نهائية في القضيتين بالادانة في مخالفة الفقرة أ من المادة ٤٩ من نظام السوق المالي”.

وأضاف” قررنا تصفية الاستثمارات عديمة الجدوى والاستثمارات الخارجية والتركيز على السوق السعودي إلى جانب سداد التزامات كبيرة تقدر بـ 380 مليون ريال مما ساهم بخفض الفوائد المترتبة عليه”.

فيديو | الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية لصناعة الورق يسري البشري يكشف سبب تصويت الجمعية العادية لرفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس السابقين#أوراق_تداول #الإخبارية pic.twitter.com/vxzxA4hWYH — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 2, 2023