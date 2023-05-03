كشف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأوضح البنك، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير وحدة إدارة صندوق العيش والمعيشة: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، دراسات التنمية الاجتماعية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مدير أول مخاطر الائتمان: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشار إلى أن التقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف