حذر حارس مرمى أوراوا الياباني، شوساكو نيشيكاوا من خطورة لاعبي الهلال قبل خوض مباراة الإياب بين الفريقين، مضيفاً أنه يشعر بالقشعريرة كلما فكر فيما ينتظرهم في المباراة.

وقال نيشيكاوا عبر موقع ناديه الرسمي قبل مواجهة الهلال : ” ‏أشعر بالقشعريرة عندما أفكر في الأجواء التي تنتظرنا في سايتاما “، وتابع : “لا أعتقد أن التعادل بهدف لكل فريق خارج الأرض نتيجة سيئة، لكن الشعور بأننا يمكننا الفوز هو أمر أكثر خطورة”.

وتابع : “الفريق ككل إيجابي للغاية بشأن النتيجة. بالطبع من الجيد أننا سجلنا هدفًا، لكننا في المقابل استقبلنا هدفًا، لذا فالعودة إلى اليابان بهذه النتيجة ستجعلنا أكثر توترًا في مباراة الإياب”.

ويواجه الهلال نظيره أوراوا يوم السبت المقبل ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

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