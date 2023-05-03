صرح مسؤول أميركي اليوم الأربعاء بأن أميركا تحاول التحقق من مزاعم روسية عن هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين على الكرملين.

وقال المسؤول الأميركي إن الولايات المتحدة تحاول التحقق من صحة اتهام موسكو بأن أوكرانيا حاولت دون جدوى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهجوم بطائرتين مسيرتين على مقر إقامته في الكرملين.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تنظر بعين الريبة لكل ما يصدر عن الكرملين، في إشارة إلى كشف الرئاسة الروسية اليوم عن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بواسطة طائرة مسيرة، موجهة الاتهام إلى كييف بالوقوف وراءها.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن “الحرب الأوكرانية تمثل خطأ استراتيجيا لروسيا بالفعل”، معبرا عن ثقة بلاده “بأن أوكرانيا ستتمكن من استعادة السيطرة على المزيد من أراضيها”، وفقا لما ذكرته رويترز.

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