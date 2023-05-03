توصل لاعب فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، إلى اتفاق مع إدارة نادي الهلال في آخر اجتماع جمع بين الطرفين.

وشهد الاجتماع الأخير بينهما رفع الهلال قيمة عرضه إلى 500 مليون دولار في السنة، فطلب “ميسي” شهرًا واحدًا لاتخاذ قرار وتقييم أي مقترحات من الفرق.

وانتهى الاجتماع بتوصل الطرفين إلى اتفاق سيتم بموجبه انضمام ميسي إلى صفوف الهلال وذلك في حال لم يتلقى اللاعب أي عروض مناسبة خلال المهلة التي طلبها.

ويأتي ذلك بعدما أبلغ ليو خورخي ولد ميسي، إدارة باريس سان جيرمان، منذ شهر تقريبا أن نجله سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، الأمر الذي يؤكد أن مغادرة ميسي من ناديه الحالي أصبح أمرا حتميا.

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