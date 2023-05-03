بالتزامن مع أنباء محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري مدفيديف، إنه لا خيار أمام روسيا الآن إلا قتل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وأعضاء حكومته.

وفي السياق ذاته صرح أوليج موروزوف، عضو مجلس الدوما الروسي، بإنه اعتبارًا من اليوم، يجب اعتبار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي علنًا ورسميًا إرهابيًا.

فيما قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إنه يجب تدمير النظام الأوكراني بشكل كامل بعد محاولة اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.



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