أقدم بعض جماهير باريس سان جيرمان على التجمهر أمام مقر النادي وإرسال وصلة من الشتائم إلى لاعب الفريق الأول بالنادي، ليونيل ميسي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة غضب من ميسي مع أنباء تؤكد عدم رغبته في تجديد عقده مع النادي.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد قرر معاقبة ميسي بسبب تغيبه عن تدريبات الفريق، وسفر إلى المملكة بصحبة عائلته.

يذكر أن تقارير صحفية أكدت أن نادي الهلال رفع قيمة العرض المقدم لميسي، وأن الأخير طلب مهلة شهر لدراسة العروض المقدمة لديه قبل الموافقة على الانضمام للفريق الهلالي.

أقرأ أيضا