​اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة.

جاء ذلك بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 5 و5.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2007، في خطوة تتفق مع توقعات السوق.

وهذه هي الزيادة العاشرة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي، إذ يسعى المركزي الأميركي لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.