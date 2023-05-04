كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، عن توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات، مع ملاحظة أن أفضلية التقديم للسعوديين.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة كالتالي:

1- مهندس إدارة القدرات.
‏(Capability Management Engineer)
2- مهندس البيئة والصحة والسلامة والأمن.
‏(EHSS Engineer)
3- مهندس إدارة المخاطر.
‏(Risk Management Engineer)

4- مهندس انشاءات.
‏(Construction Engineer)
5- مدير ضمان النمو الاستراتيجي-إدارة المخاطر.
‏(Assurance , Strategic Growth – Risk Management)
6- مدير المخاطر ، النمو الاستراتيجي-إدارة المخاطر.
‏(Sr. Risk Manager, Strategic Growth – Risk Management)

7- أخصائي التخطيط الضريبي والمشاريع.
‏(Sr. Specialist, Tax Planning & Projects)
8- مخطط المشروع.
‏(Project Planner)، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقعها الرسمي.