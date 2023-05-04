روت الفنانة الأردنية دانا حمدان، تفاصيل تعرضها للتحرش في صغرها من قبل “طبيب العائلة”.

وقالت دانا حمدان : “أنا تعرضت للحادثة وعمري 14 سنة، ولغاية دلوقتي بفتكرها كأنها حصلت إمبارح، عمري ما هنساها ولا أثرها ممكن يروح”.

وأضافت، إنها أخبرت والدتها بالواقعة، ولكنها لم تصدقها، مشددة على أن التعامل في مثل هذه المواقف في هذا الوقت يختلف عن وقتنا الحاضر.

وأكدت أنها لم تأخذ موقفا سلبيا من الرجال، لأنها لا تحب التعميم، مبينة أنها تعرفت على أشخاص كثيرين وكان لديها معهم علاقات أكثر من رائعة.