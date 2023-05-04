أعلنت وزارة الخارجية، عن إطلاق مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي ذلك في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة.

وأوضحت أنه تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة، يشمل 7 دول شملت وهي الإمارات، الأردن، مصر، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا والفلبين.