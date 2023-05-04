أجري الأطباء في مستشفى بوسطن للأطفال لأول مرة عملية جراحية لإصلاح شريان غير طبيعي في دماغ جنين داخل الرحم بعمر 34 أسبوعا.

وكان الجنين يعاني مرض نادر يسمى وريد جالينوس وتشوهات أم الدم، حيث كان قطر الوريد المركزي أكبر من 14 ملم، الأمر الذي جعل الأطباء يتوقعون وفاة هذا الجنين بعد فترة من ولادته لذا أجروا عملية جراحية لإنقاذه.

واستغرقت العملية أقل من ساعتين، واستخدم فريق من 10 أطباء الموجات فوق الصوتية لتوجيه إبرة طويلة عبر بطن الأم إلى جزء دماغ الطفلة حيث تأثرت الشرايين. ثم قاموا بحقن مادة صغيرة في الوعاء لمنع التدفق العكسي إلى الأوردة.

ووُلدت الطفلة ولادة مبكرة بعد يومين، من دون مضاعفات ولم تكن بحاجة لأدوية للقلب أو لجراحة إضافية.