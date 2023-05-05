قامت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بفتح تحقيقًا موسعًا في حادثة ضرب معلم لطالب بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة سيهات.

وأفاد متحدث تعليم الشرقية مدير إدارة الإعلام والاتصال سعيد الباحص بأن الإدارة ممثلة بلجنة متخصصة باشرت التحقيق في الواقعة لمعرفة تفاصيلها، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي في مثل هذه الحالات.

يُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة ضرب معلم لطالبه بشكل مبرح، وظهور آثار الضرب على جسم الطالب، فيما ذكر أحد زملاء الطالب أن المعلم غضب من حديث الطالب مع زميله أثناء الحصة، فبادر بمعاقبته بالضرب والركل.