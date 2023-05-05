علق فهد الأنصاري، لاعب الاتحاد السابق، على أداء لاعب الاتحاد الحالي أحمد حجازي ونظيره عبدالرزاق حمدالله.

وقال إن حجازي يقدم مستويات استثنائية وأن أخطائه تؤدي لأهداف أو خسارة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة mbc.

وأكد أن آخر مباريتين للاتحاد وخصوصا أمام الهلال أضاع حمدالله عدة فرص، وكان في مستوى أقل مما اعتاد الجمهور عليه.