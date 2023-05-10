أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، حكم مقاطعة الحفيد لجدته بناء على رغبة والدته.

وأجاب الشثري على سؤال مفاده: “والدتي تغضب اذا زرت جدتي لأبي، فهل أواصل زياراتي أم أتوقف عنها خوفًا من الوقوع في عقوق والدتي؟”.

وقال الشثري: “الجدة والدة وهي من ذوي الأرحام والله تعالى أمر بصلة الأرحام”، وجاءفي الحديث أن النبي قال إنَّ اللَّه تَعَالى خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قال: فذَلِكَ لَكِ

واستشهد أيضا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “مَن أحبَّ أن يُبْسَط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره فليصل رحمه”.

وأضاف: “صلة الجدة من القربات التي ترضي الله ولا يجوز طاعة الوالدة في مقاطعتها لأن الطاعة في المعروف فقط”.