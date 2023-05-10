روى شاب متعافي من الإدمان ، قصة تعاطيه المخدرات، عندما كان يبلغ 11 عاما، بسبب وفاة أخيه.

وقال الشاب البالغ من العمر 19 عاماً في حوار مع قناة الإخبارية أنه وقع في فخ رفقاء السوء الذي كانوا يتعاطون ، وبعد وفاة أخيه بدأ يتعاطى معهم بغرض النسيان.

وعن أثر وفاة أخيه في نفسه قال الشاب: ” لحد يومي هذا أذكره، لو أنه عايش الحين ما كنت وصلت لمرحلة التعاطي ومرحلة الجهل التي عشتها كلها، كنت حاسس معه بطعم الحنان فقدته، رغم أن أمي وأبوي عايشين بس ما كان محتويني إلا هو” .