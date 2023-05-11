أفادت الدكتورة أوكسانا بانوفا أخصائية الغدد الصماء خبيرة التغذية الروسية بأن النبيذ الحلو ونبيذ التفاح مع الإضافات والكوكتيلات هي الأكثر خطورة على الرشاقة.

وقالت بانوفا في مقابلة صحفية :” أن تناول المشروبات الكحولية لا يتوافق مع الحفاظ على رشاقة الجسم والتحكم بالوزن.”

وأضافت: “أن المشروبات الكحولية بحد ذاتها غنية بالسعرات الحرارية، وأكثرها ضررا للرشاقة انواع النبيذ الحلو ونبيذ التفاح مع الإضافات والكوكتيلات مع المشروبات الغازية؛ لأنه حتى المشروبات الكحولية مثل النبيذ الخالي من السكر أو الجعة الخفيفة المنخفضة السعرات الحرارية لها نفس التأثير حتى عند تناولها باعتدال.”

وشددت الخبيرة على أن المشروبات الكحولية تزيد من الشهية كثيرا، حيث يتناول الشخص معها أنواعا مختلفة من الأطعمة وبذلك يحصل على جرعة إضافية جديدة من السعرات الحرارية.