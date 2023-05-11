أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف).
وأوضح المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مساعد مستودع (ثانوية فأعلى).
2- حارس أمن (ثانوية فأعلى).
3- مسؤول قاعدة البيانات.
4- مهندس برمجيات.
5- مساعد المشاريع والصيانة.
6- مساعد الأنشطة الرياضية.
7- أخصائي الشبكات.
8- مهندس مدني.
9- منسق البحوث السريرية.
10- مساعد شؤون الموظفين.
11- أخصائي CSSU.
12- مساعد التخدير.
13- مدير السلامة.
.. وأخرى.
وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.
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