أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضح المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مساعد مستودع (ثانوية فأعلى).

2- حارس أمن (ثانوية فأعلى).

3- مسؤول قاعدة البيانات.

4- مهندس برمجيات.

5- مساعد المشاريع والصيانة.

6- مساعد الأنشطة الرياضية.

7- أخصائي الشبكات.

8- مهندس مدني.

9- منسق البحوث السريرية.

10- مساعد شؤون الموظفين.

11- أخصائي CSSU.

12- مساعد التخدير.

13- مدير السلامة.

.. وأخرى.

وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.