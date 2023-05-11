أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إغلاق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سلطان بالخبر، وإغلاق الطريق الرئيسي بالاتجاهين ابتداءً من صباح غد (الجمعة) ولمدة 10 أيام، وذلك للبدء بأعمال إصلاح جسور التقاطع.

وأبانت الهيئة أن عمليات الإصلاح تتضمن استبدال فواصل التمدد، وتنفيذ أعمال العزل مع صيانة السطح الأسفلتي، بطول واحد كم، وسيتم إغلاق الطريق الرئيسي لطريق الملك فهد وإغلاق الإشارة المرورية أسفل الجسر.

ونوهت عن إغلاق حركة السير على طريق الملك فهد باتجاه الدمام، وكذلك باتجاه الخبر، مع تحويل حركة السير قبل التقاطع إلى طريق الخدمة، على أن تعود الحركة لطبيعتها بعد التقاطع.

وأوضحت أن المتجه من طريق الأمير سلطان شرقا سيتم تحويله إلى شارع القدس وصولا إلى طريق الملك فهد والدوران من على جسر الملك سلمان.