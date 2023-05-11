شهد منفذ السالمي الحدودي الرابط بين الكويت والمملكة العربية السعودية، تكدسًا وازدحامًا كبيرًا للمركبات، وذلك بعد الإعلان عن اعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين ابتداءً من غد الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو زحام المركبات التي اصطفت بمنفذ السالمي الحدودي، من أجل دخولهم، وذلك قبل تطبيق البصمة العشرية لليد.

وكانت سفارة المملكة في الكويت، أعلنت اعتماد دولة الكويت تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية ابتداءً من غد الجمعة.