أوضح استشاري الإرشاد الأسري وعلاج الإدمان، الدكتور سامي الحمود، أنه قبل عشرات السنين كان الخوف والخطورة كلها من إدمان مخدر “الهروين”.
وقال الحمود: “اليوم صار هناك مخدرات عجيبة جدا من ضمنها المهدئات والعقاقير الخاضعة للرقابة ويساء استخدامها خاصة مركب البريجابالين”.
وأضاف: “المهدئات النفسية مع الكبتاجون والحشيش أصبحت هي الأكثر في المجتمع السعودي اليوم إضافة إلى الخطر الجديد الداهم المخدر الشيطاني وهو “الشبو” وأثاره التدميرية أسرع وتسببه في ارتكاب الجرائم أوسع”.
فيديو | د. سامي الحمود يكشف لـ #الإخبارية2 نتائج دراسته لتاريخ المخدرات في السعودية.. من رأس الأفعى إلى الشبو https://t.co/R05Sxc08Dh#وطن_بلا_مخدرات pic.twitter.com/ZHZP4jiJ2T
— الإخبارية 2 (@ekhbariya2) May 11, 2023
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