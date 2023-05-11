بينت أمل كنانة، أخصائية تغذية علاجية، فوائد المياه المنكهة مشيرة إلى أن هذه المياه تعد بديل صحي للمياه الغازية، مشددة على عدم شربها يوميا كبديل للمياه الطبيعية.

وأضافت أن أنواع هذه المياه يضاف فيها معادن، وأخرى يضاف فيها فيتامينات أو كلهما مع إضافة السكر، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكدت أن وجود هذه المعادن والفيتامينات مفيد للجسم ويساعد في تنظيف الخلايا إلا أن تناول المياه المنكهة بكثر وما به من سكر لن يساعد في إنقاص الوزن لمن يريد ذلك.

ونوهت بأن المياه الفوارة لا تغني عن المياه العادية، مضيفة أن المياة الغازية تتعب المعدة بسبب كمية الغازات الموجودة فيها، ذا نصحت بشرب الماء العادية بشكل كافي.