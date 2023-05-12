قال اختصاصي أول تغذية الدكتور إبراهيم العريفي، اليوم الخميس، أن خلط العسل مع مكونات ومكسرات قد يؤدي لحدوث ما لا يحمد عقباه بسبب الفطريات.

وأوضح أختصاصي التغذية إن العسل لا يخلط معه إلا غذاء ملكات النحل فقط.

وأضاف العريفي أن في حال خلط الأعشاب مع العسل وتخزينها فتنموا الفطريات وتتخمر وقد تنتج سموم.