أظهر مقطع فيديو، جهود رجال وقوات وزارة الداخلية في الحرب على المخدرات، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة كل مروجي السموم، والقضاء على شر تلك الآفة.

وبين مقطع الفيديو، ملايين الحبوب، والأقراص المخدرة التي تم ضبطها بحوزة مروجي المخدرات، كما بين استنفارًا أمنيًّا واسعًا بين القوات على جميع الأصعدة، لملاحقة عصابات المخدرات، والقبض عليهم قبل نشر سمومهم بين الشباب.

وأكدت وزارة الداخلية على استمرار جهودها في مكافحة المخدرات، حيث أطلقت بالمرصاد لكل من يستهدف أمن السعودية وشبابها بالمخدرات.