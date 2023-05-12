علق مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على أزمته الاخيرة مع زوجته ريم طارق، إذ اعتذر لجمهوره بسبب مشاركته لمشاكله الأسرية عبر مواقع السوشيال ميديا.

وقال حسن شاكوش عبر انستجرام “الحمد لله والشكر لله علي كل حال الحقيقة الفترة اللي فاتت شاركنا معاكم مشاكل كثيرة مكنش ينفع اننا نشاركها معاكم لأن محدش يعلم شئ طلاما محدش شاف حاجة وانا برضو هفضل عند قراري مش هتكلم في اي تفاصيل حتي مهما سمعت اي تجريح بس حقيقي كل شخص هيتسأل قدام ربنا عن كلامة بس الحمد الله وانا حابب اعتذر لكل اهل بيتي وجميع أفراد إدارة أعمالي وكل فرد في فرقتي علي الإساءة اللي بيتعرضولها يوميا من خلال السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا واسف تاني لكل اهل بيت في مصر وبرا مصر علي الاساءة اللي حصلت علي السوشيال ميديا وحابب اشارك معاكم التريند بطريقة كوميدية وفيديو ترفيهي علي التيك توك بدون الاساءة في اي شخص ربنا يعلم انها حاجه ترفيهيه فقط وربنا يهدي حال الجميع والحمد الله علي كل شئ وانتظروا شغل جديد الفترة اللي جاية دعواتكم”.

يذكر أن الخلاف بين شاكوش وريم طارق، بدأ عندما تقدمت الأخيرة ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر بـ مديرية أمن الجيزة، ضد زوجها حسن شاكوش، اتهمته فيه بطردها خارج منزل الزوجية، وقالت في محضر الشرطة إنه استولى على أموالها وسرق ذهبها، وأثاث الزوجية بعد نشوب خلافات بينهما، وتهديدها بالطلاق.