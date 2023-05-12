أكد المهتم في الشأن العقاري، عبد المجيد المطيردي، إن ارتفاع أسعار الفائدة والمنتجات السكنية أدى إلى عزوف وتأجيل الرغبة في الشراء وانخفاض التمويل العقاري.

وأوضح المطيردي أن تكلفة التمويل مرتفعة جدًّا، وهناك ارتفاع مضطرد في الأسعار السكنية للشقق والفلل.

وأضاف المهتم في الشأن العقاري البعض اتخذ قرارًا بتأجيل الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، وشريحة الطلب بدأت تنخفض.