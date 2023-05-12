اعلنت شركة تويتر توفير خدمة الرسائل المشفرة للمستخدمين المشتركين في خاصية علامة التوثيق الزرقاء .

وقالت منصة التواصل الاجتماعي، التي يملكها ويديرها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، أن الخدمة متاحة حاليا للمستخدمين الموثقين ولديهم أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم.

ويبدأ اشتراك العلامة الزرقاء (تويتر بلو)، الذي أصبح الآن الأساس للتوثيق على المنصة، من ثماني دولارات شهريا أو 84 دولارا سنويا.

وأوضحو الشركة في منشور على مدونة “كما قال إيلون ماسك، عندما يتعلق الأمر بالرسائل المباشرة، يتعين أن يكون المعيار، حتى وإن سلط أحد بندقية صوب رؤوسنا، أننا لا نستطيع الوصول إلى رسائلك، ولم نصل بعد لهذا الحد، لكننا نعمل من أجله”.

وفي وقت سابق، أعلن ماسك أنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وأنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.