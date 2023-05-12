تتسبب بعض الخيارات الغذائية في انخفاض مستويات الكوليسترول بكميات كبيرة، ولذلك يحتاج ارتفاع الكوليسترول إلى التهدئة قبل أن يتطور إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.

ونصح بن كوثبرت، صاحب استوديوهات Be You Health Studios، بالخيارات الغذائية التالية للحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة:

– الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون.

– الشوفان.

– الفول.

– المكسرات.

– التفاح والعنب والفراولة والبرتقال.

– الافوكادو.

– الخضار والورق الخضر الداكنة.

وأفاد بأن كل هذه الأطعمة يمكن أن تنشط إنزيما يسمح بتحويل الكولسترول الإضافي في الجسم إلى أملاح الصفراء، ما يساعد على تحويل الدهون إلى طاقة، وتساعد هذه العملية على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم وتجعلك تشعر بالنشاط.