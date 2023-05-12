ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية، أمس الخميس مطرب شعبي شهير متلبسًا بحيازة مخدرات وممارسة الرذيلة مع “فتاة ليل”.

واستطاعت السلطات ضبط مطرب المهرجانات الشعبي الشهير “م . أ” في أحد الفيلات بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة وبرفقته فتاة ليل لممارسة الرذيلة وحيازة غرامات من مخدر “الشابو” .

وبيّنت التحريات أن المطرب كان بصحبة فتاة ليل لممارسة الرذيلة، وكان بحوزته 5 غرامات من مخدر الشابو، اشتراها من تاجر آخر كان برفقته وقت مداهمة الفيلا وضبطهم.

وعلى صعيد آخر، نفت نقابة الموسيقيين حصول المطرب على عضويتها، مُشيرة إلى أنه ليس من أعضاء النقابة ولا يمت لها بصلة.

والجدير بالذكر أن المطرب من أقدم مطربي المهرجانات وهو نوع من أنواع الغناء انتشر في مصر خلال السنوات الأخيرة، وأسس فرقة موسيقية خاصة به.