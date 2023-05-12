أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم من الجنسية المصرية مخالف لنظام الإقامة بالعمل لحسابه الخاص امتهن ترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأضافت أنه ضبط بحوزة المقيم 4578 قرصًا ومبلغ 30,450 ريالًا، مشيرة إلى أن المروج استغل مهنته أثناء عمله في إحدى الصيدليات المغلقة وتسلمه كميات كبيرة من الأقراص المحظورة من مندوبي المبيعات ونقلها وتخزينها في منزله بمدينة الرياض،.

وأضافت أن قوات الشرطة أُعدت له كمين نتج عنه القبض عليه متلبسًا بجرمه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.