وثق مقطع فيديو حارس الهلال عبدالله المعيوف يتصدى ويسجل الركلة الأخيرة ليحسم اللقب لصالح نادي الهلال.

وتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على فريق الوحدة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس.

وتقدم الوحدة بهدف في الدقيقة 35 من خلال لاعبه كريم يودا، وأحرز لاعب الهلال على البليهي هدف التعادل في الدقيقة 9+90 من عمر اللقاء.

ولجأ الحكم للأشواط الإضافية لكنها انتهت بعدم تسجيل أي أهداف جديدة من كلا الفريقين، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (7-6) ليتوج بذلك بكأس خادم الحرمين الشريفين.